Tatá Werneck sobre nova logomarca da Globo: ‘Parece a do SBT’

Anunciada no Jornal Nacional e divulgada à exaustão em suas redes, a nova identidade visual da Globo foi ironizada por uma das grandes estrelas de seu elenco atual. “Parece a do SBT”, comentou Tatá Werneck, no perfil oficial da empresa, no Twitter. “Mentira! Amei! Tá linda! A vinheta também”, escreveu.

O comentário sarcástico da apresentadora contrasta com a enxurrada de emojis de coraçãozinho e declarações de amor à emissora feitas por outros funcionários e artistas, num momento em que a Globo faz cortes quase que diários em seu quadro de contratados. Tatá Werneck é o assunto mais comentado do Twitter em todo o Brasil na tarde desta quinta (2).