Tapete lotado: a aglomeração familiar de Alec Baldwin

Na pré-estreia em Nova York da sequência do desenho animado O Poderoso Chefinho, não houve como evitar aglomeração no tapete vermelho (no caso, azul, a cor do filme) quando o ator Alec Baldwin, 63 anos, que dá voz ao personagem, apareceu em companhia da mulher, Hilaria, 37, e os seis filhos — todos de terno e gravata. O casal se uniu em 2012 e se pôs a produzir filhos em série: a mais velha, Carmen, tem 7 anos, e a mais nova, Lucía, de 3 meses, nasceu de barriga de aluguel pouco depois de Hilária dar à luz Eduardo, 9 meses. A insistência nos nomes latinos tem sua razão de ser: Hilaria passou anos anunciando aos quatro ventos ser de Majorca, Espanha, até se descobrir que ela nasceu em Boston e se chama Hillary.

Publicado em VEJA de 30 de junho de 2021, edição nº 2744