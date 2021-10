Fabiano Contarato será homenageado em ato pela diversidade nas famílias

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 6 out 2021, 17h05 - Publicado em 6 out 2021, 17h10

Por Cleo Guimarães Atualizado em 6 out 2021, 17h05 - Publicado em 6 out 2021, 17h10

Senador que rebateu – e denunciou – numa recente sessão da CPI da Covid os ataques homofóbicos que havia sofrido, Fabiano Contarato (Rede) vai ser homenageado pelo Grupo Arco-Íris e pela Aliança Nacional LGBTI+ no ato “Somos todas as famílias”, no próximo dia 29.

Casado há dez anos com o fisioterapeuta Rodrigo Grobério, com quem tem dois filhos (Gabriel, de 7 anos, e Mariana, de 2), Contarato foi alvo de colocações preconceituosas postadas pelo empresário Otávio Fakhoury nas redes sociais – ele insinuou que o senador teria se “cativado” por outro parlamentar, destacando sua orientação sexual. “Não vamos mais aturar ataques de fundamentalistas que não aceitam a diversidade nas famílias”, diz o presidente do Grupo Arco-Íris, Cláudio Nascimento.

Também serão homenageados o casal formado pelo deputado federal David Miranda (PSOL) e o jornalista americano Glenn Greenwald – eles estão juntos há 15 anos e têm dois filhos -, e a vereadora Monica Benício (PSOL), viúva de Marielle Franco, entre outros nomes que ainda estão sendo definidos.

