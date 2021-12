Sem nudez, com Cher e Iggy Pop: Calendário Pirelli é lançado em Milão

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Tradição desde 1964, o Calendário Pirelli sofreu uma alteração em seu conceito há seis anos, quando anunciou oficialmente a substituição de supermodelos nuas e seminuas por personalidades relevantes de áreas diversas – homens e mulheres.

Fotografada pelo cantor e compositor canadense Bryan Adams, a versão 2022 da folhinha mantém esta essência e troca o olhar sexual sobre as mulheres por imagens de estrelas da música em clima de bastidores. O calendário tem a musa indie St. Vincent na capa e traz ídolos pop de diferentes universos e gerações, como a colombiana-americana Kali Uchis, o roqueiro Iggy Pop, o MC chinês Bohan Phoenix, a rapper Saweetie e a britânica de etnia albanesa Rita Ora.

O tema do ensaio, proposto por Adams, é “On the Road” (“Na Estrada”) – daí o clima de viagens, partidas, chegadas e camarins. O cantor-fotógrafo não participou do evento de lançamento – ele foi para Milão apenas para a cerimônia de lançamento, mas não pode comparecer presencialmente porque descobriu que havia testado positivo para a Covid-19 ainda no aeroporto, assim que pisou em solo italiano (lembre aqui).