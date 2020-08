Sandra de Sá: no Dia da Amazônia, uma música sobre a floresta

Com 65 anos recém-completados, a cantora Sandra de Sá está num momento, digamos, telúrico da carreira. Intérprete da clássica Joga Fora (no Lixo), ela agora é sustentável. Em 5 de setembro, Dia da Amazônia, vai lançar uma música sobre a floresta. “A Amazônia precisa da gente. Não dá para ficar só quieto e reclamando. É o pulmão do Brasil que está sendo destruído”, prega. Enquanto não pode retomar os shows, ela prepara o lançamento de um selo musical e reflete sobre a era do vírus. “É um momento de reflexão e evolução — ou extinção. São extremos. As pessoas estão se conhecendo melhor com essa parada”, divaga.

Publicado em VEJA de 2 de setembro de 2020, edição nº 2702