Rivais, nunca: a parceria das modelos Samile Bermannelli e Raissa Leme

Foi no Réveillon de 2019, na Bahia, que as modelos Samile Bermannelli e Raissa Leme, de 22 e 24 anos, se conheceram. A dupla divide um apartamento em Nova York e encara o competitivo mundo da moda de mãos dadas. “Temos o mesmo perfil e cor de pele. O mercado nos joga uma contra a outra, mas isso só nos uniu”, disse a sorocabana Raissa. As duas já desfilaram para grifes como Fendi e Dolce&Gabbana. Agora, elas vão fotografar juntas para a americana Rag & Bone, que já elegeu nomes como Kate Moss e Hailey Bieber. “Ainda enfrentamos o racismo. Então é ótimo poder mostrar ao mercado que não somos rivais”, completa a baiana Samile.

Publicado em VEJA de 18 de novembro de 2020, edição nº 2713