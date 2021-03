Reynaldo Gianecchini: o segredo está no colágeno

Foi a amiga Claudia Raia que recomendou ao ator Reynaldo Gianecchini, 48 anos, fugir do bisturi e optar por um tratamento estético para se livrar de indesejáveis rugas e vincos de expressão — uma preparação para a muito almejada volta à normalidade. Claudia o levou à mesma clínica de São Paulo onde, tempos antes, passara por um rejuvenescimento de joelhos (sim, joelhos). Avesso a produtos químicos e invasivos, em razão de um câncer já superado, Gianecchini escolheu se submeter a três sessões de bioestimulação de colágeno, ao custo estimado de 12 000 reais. “A primeira vez que o vi até me assustei — nem parecia aquele galã de novela. Agora está lindo de novo”, derrete-se Simone Viotto, proprietária da clínica, que postou e depois apagou do site as fotos de antes e depois. O ator não gostou da exposição.

Publicado em VEJA de 10 de março de 2021, edição nº 2728