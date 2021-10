Quem vai interpretar Ken no filme da Barbie feminista?

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Tinha que ser Ryan Gosling. Diretora de Lady Bird e de Adoráveis Mulheres, Greta Gerwig sempre pensou no ator como o intérprete ideal do “namorado perfeito” da Barbie, no filme que começa a ser rodado no ano que vem. Problemas de agenda dificultaram sua escalação, mas como a produção atrasou por causa da pandemia, parece que agora vai: Ryan já é anunciado extra-oficialmente como o dono do papel e fará par com Margot Robbie na live-action.

A atriz segue o padrão estético da Barbie original, criada em 1959 – loura, magra, cinturas finas, olhos claros – mas, em suas atitudes, a boneca do filme estará adequada ao seu tempo. Será antenada, com consciência ecológica, trabalhadora e ativista. Uma Barbie feminista e que levanta bandeiras de várias minorias.