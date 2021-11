Quem é o primeiro casal gay do Country Club do Rio de Janeiro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em decisão unânime, os 22 conselheiros do Country Club do Rio de Janeiro aprovaram nesta quarta (24) a inclusão do primeiro casal gay em seu restrito quadro de sócios. Casadas há mais de uma década e mães de um menino de 3 anos, a empresária Maria Geyer e a psicóloga e nutricionista Thaís Araujo passaram pelo crivo depois de se submeterem ao longo ritual de aprovação, que inclui a exposição da foto dos candidatos por 60 dias numa parede de pedra do clube, à beira da Praia de Ipanema.

“Estou felicíssima pela votação ter sido unânime e sei que a provação foi importante, mas não levanto bandeiras”, diz Maria. Herdeira de uma das maiores coleções de arte do país, a empresária frequenta o Country desde criança com seu pais, Maria Cecília e o mecenas Paulo Geyer, ambos já falecidos. O fato de ter herdado também o título não significa, no entanto, aprovação automática no clube, fundado por executivos ingleses em 1916.