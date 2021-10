Quem é a responsável pelo sucesso do biscoito ‘Fora Bolsonaro’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Tudo era apenas uma brincadeira, mas foi crescendo, crescendo, absorvendo – e de repente a professora de biologia Raíssa Accarini, 33 anos, viu que tinha um bom negócio nas mãos. Ou melhor, ótimo. Os despretensiosos biscoitos amanteigados com a mensagem Fora Bolsonaro que ela começou a fazer em maio para presentear os amigos viralizaram e o sucesso levou seu quitute-manifesto para muito além de sua Araraquara (SP) natal.

Raíssa despacha cerca de 1000 biscoitos por semana para cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão, Minas Gerais, Espírito Santo e também do Distrito Federal, e afirma: só não vende mais porque, de uns tempos para cá, a concorrência ficou acirrada – as forminhas com a mensagem anti-governo estão à venda na internet, ao alcance de qualquer um. Ela, claro, não foi a única a enxergar uma boa oportunidade de empreender e levantar bandeiras, tudo ao mesmo tempo, durante a pandemia.

Fabricados três vezes por semana, os biscoitos de Raíssa são à base de manteiga, açúcar, ovos e farinha, e o grande desafio, ela conta, foi encontrar a consistência ideal (“Não podiam ser craquelentos nem muito duros”), além de deixar a mensagem legível. Cada saquinho com cinco unidades sai a sete reais, e ela quer aproveitar o momento porque sabe que o seu produto é extremamente sazonal. “Tudo bem. Depois das eleições eu penso em outras mensagens para colocar nos biscoitos”, diz a bióloga, confeiteira, doutora em ecologia – e empreendedora de mão cheia.