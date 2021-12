Queiroz comemora título do Atlético-MG com gesto de resistência à Ditadura

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Campeão brasileiro por antecipação ao vencer o Bahia por 3×2 nesta quarta (2), o Atlético-MG contou com a torcida ferrenha de Fabrício Queiroz – e ele festejou o título reproduzindo um gesto repetido pelo atacante Reinaldo como forma de protesto ao regime militar.

Acusado de ser o operador do esquema das “rachadinhas” de Flávio Bolsonaro, o policial aposentado postou uma foto em seu Instagram na qual aparece com os punhos cerrados, tal e qual Reinaldo nas décadas de 1970 e 1980. A comemoração de seus gols foi inspirada no movimento americano dos Panteras Negras e se tornou um dos símbolos da resistência contra a ditadura, tão exaltada pela família do ex-patrão de Queiroz.