Paula Lavigne e Caetano Veloso: e foste um doce começo

Lá se vão quase quatro décadas desde que a fotógrafa baiana Thereza Eugênia eternizou o encontro de Paula Lavigne, 52 anos, com Caetano Veloso, 79, em um aniversário dele. É o primeiríssimo registro da relação que começava a desabrochar, trouxe dois filhos e um neto e, com um hiato de dez anos, dura até os dias de hoje. A cena é testemunhada por Dedé Gadelha (à dir.), com quem o cantor ainda mantinha longa — e aberta — união. “Eles eram vizinhos e Paula apareceu. Foi uma superfesta”, lembra a autora do clique, que teve autorização para publicar no livro Portraits 1970-1980 este e mais duzentos retratos de quase todo mundo que importa na MPB. Só ficou mesmo de fora a foto do ex-casal Baby do Brasil (então Consuelo) e Pepeu Gomes, vetada pela atual e assumidamente ciumenta mulher do guitarrista.

Publicado em VEJA de 1 de setembro de 2021, edição nº 2753