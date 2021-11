A paixão da ficção entre Paolla Oliveira e Maria Fernanda Cândido

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Foi um gatilho. A entrevista de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira ao Fantástico deste domingo (14), na qual o casal contou detalhes do relacionamento, fez com que muita gente tirasse dos escaninhos da memória um dos papéis mais marcantes da atriz na TV: a personagem Denise, da série Felizes para Sempre. Paolla vivia uma garota de programa que acabava se envolvendo amorosamente com a personagem de Maria Fernanda Cândido. A delicadeza das cenas de sexo e sedução entre as duas foi – e continua sendo – muito elogiada. Veja: