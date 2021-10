A revolta do pai de Neymar com Galvão Bueno: ‘Idiota não! É um herói’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 12 out 2021, 12h20 - Publicado em 12 out 2021, 12h19

Por Cleo Guimarães Atualizado em 12 out 2021, 12h20 - Publicado em 12 out 2021, 12h19

A família de Neymar parece ter ficado profundamente magoada Galvão Bueno. O pai do jogador revoltou-se com o jornalista e publicou um longo desabafo um dia depois de a irmã do atacante fazer o mesmo em suas redes. O motivo de tanto desgosto é a gafe do narrador – em um áudio vazado logo depois do último jogo da seleção brasileira, ouve-se a voz de Galvão chamando o jogador de idiota, veja aqui.

“Mascarado, mimado, cai-cai e agora idiota. Os três primeiros adjetivos não nos incomodam, silenciar sempre foi, talvez, a melhor resposta. Mas quero falar sobre o ‘mascarado’. Sim, ele usa máscara. Máscara da prevenção, do protocolo, da saúde e o que mais falarem desses novos tempos. Mas ele é meu ídolo, de muitos brasileiros e de outras nações”, iniciou o pai do camisa 10 do Paris Saint-Germain, que não passa por boa fase na seleção. Neymar pai também pediu “respeito pelo ser humano”. Leia o post abaixo: