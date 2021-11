O primeiro romance gay de ‘Os Simpsons’ está prestes a ir ao ar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Assistente do bilionário Montgomery Burns na série Os Simpsons, Smithers Jr. assumiu-se gay há cinco anos e, desde então, aparecia como um homem solteiro, sem que houvesse maiores detalhes sobre sua sua vida amorosa.

Isso vai mudar no próximo domingo (21), quando vai ao ar o episódio que vem sendo considerado “histórico” pela comunidade LGBTQIA+ por contar como se deu o início do romance entre Smithers e o estilista Michael De Graaf, que aparecerão extremamente apaixonados.

A sinopse oficial do desenho animado diz o seguinte: “Smithers encontra o verdadeiro amor com um estilista famoso, mas seu novo relacionamento destruirá Springfield?”, o que dá a entender que o amor gay do assistente de Mr. Burns não será aceito com facilidade entre os habitantes da cidade.

O episódio foi elaborado pelo escritor Rob LaZebnik e seu filho Johnny LaZebnik, que incentivou o pai a contar a história de Smithers JR. “Muitas vezes, os romances gays são uma subtrama ou mostrados em algum tipo de montagem como uma piada”, diz Johnny. “Estou animado porque vamos mostrar o começo, o meio e quem sabe como termina um relacionamento gay, apresentar realmente como eles [os personagens] se conhecem”.

A orientação sexual do personagem Smither foi um segredo no programa durante anos, até sua confirmação oficial, na 27ª temporada, exibida entre setembro de 2015 e maio da ano seguinte.