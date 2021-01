O julgamento da ação que Meghan Markle move contra dois tabloides

Começa a pegar fogo o julgamento da ação que Meghan, a duquesa de Sussex, move contra dois tabloides britânicos pela publicação, em 2019, de trechos de uma carta que enviou ao pai, Thomas Markle, e que ele mesmo se encarregou de repassar. Meghan entrou com um recurso para que o processo ocorra a portas fechadas — ela corre risco de ter de ir depor pessoalmente. Os jornais, que adoram um escândalo, são contra. A discussão do recurso abriu espaço para Thomas Markle mandar ao tribunal londrino uma defesa da divulgação da carta, que segundo ele não tem nada de “apelo sincero de uma filha angustiada”, como descrevem os advogados dela. “Foi o fim da nossa relação”, afirma o pai magoado (ele não foi ao casamento). “Só contém críticas a mim.” As audiências devem começar no segundo semestre.

Publicado em VEJA de 27 de janeiro de 2021, edição nº 2722