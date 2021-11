O ex-galã da Globo que pode ser obrigado a usar tornozeleira eletrônica

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ator André Gonçalves teve pedido de prisão domiciliar decretado pela Justiça de Santa Catarina nesta terça (23). De acordo com a sentença, ele acumulou uma dívida de 350 000 de pensão alimentícia para a filha, Valentina, de 18 anos, de seu casamento com a jornalista Cynthia Benini. André deverá usar tornozeleira eletrônica.

O ator estaria inadimplente desde 2007 – o que ele nega em suas redes. “Mentira não vale. Não parei de pagar em 2007 até porque fui contratado até 2016 na TV. Pensão descontada diretamente da folha de pagamento na época”, escreveu. Um dos galãs do elenco jovem da Globo na década de 90 e início dos anos 2000, ele teve papéis de destaque em novelas como ‘A Próxima Vítima’, ‘Senhora do Destino’ e ‘Caminho das Índias’.

André atualmente é casado com a atriz Danielle Winits e tem mais dois filhos: Manuela, 22 anos, do relacionamento com Tereza Seiblitz, e Pedro Arthur, 20, com Myrian Rios.