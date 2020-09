O elegância da inglesa Tilda Swinton em Veneza

Anfitriã do primeiro evento presencial do cinema desde o início da pandemia, a inglesa Tilda Swinton ganhou um Leão de Ouro no Festival de Veneza por sua carreira. Mas arrasou mesmo por fazer do Palazzo del Cinema um baile de máscaras. Ao receber o prêmio, combinou um Chanel branco e preto com uma máscara dourada de metal e pérolas, criada pelo artista James T. Merry. No lançamento de A Voz Humana, de Pedro Almodóvar, usou um novo Chanel, agora floral, com uma máscara em formato de esqueleto de animal marinho — um look “invocada da lagoa”, como descreveu Merry. Os adereços não protegiam do coronavírus: Tilda precisou usar uma máscara facial comum após o tapete vermelho.

Publicado em VEJA de 16 de setembro de 2020, edição nº 2704