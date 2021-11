O dia em que Sylvester Stallone quase morreu em cena (e é ele quem conta)

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não é lenda. A história de que Sylvester Stallone quase foi morto por Dolph Lundgren durante as filmagens de “Rocky IV” é verdadeira. Quem garante é o próprio Stallone. “No primeiro round, ele me derrubou, e aquilo foi real. O cara me destruiu. Não senti na hora, mas à noite meu coração começou a inchar”, contou o ator, hoje com 75 anos, em seu canal do YouTube.

“Ele me deu um soco que acertou em cheio, e meu coração bateu no peito – como em um acidente de carro, quando o peito acerta o volante”, exemplificou. Stallone também lembrou que foi levado para um hospital da Califórnia, onde ficou quatro dias internado na UTI.

“Minha pressão subiu para 260. Os médicos pensaram que eu não ia resistir, vi algumas freiras em volta de mim, rezando pela minha recuperação”. Depois de receber alta médica, ele voltou às filmagens – e garante que o golpe quase fatal de Lundgren foi mantido na versão original.

A clássica saga ‘Rocky’, do boxeador Rocky Balboa (Stallone), começou em 1976, quando foi lançado o primeiro longa da série de oito filmes, lançados ao longo dos anos. Rocky IV, de 1985, é quase uma unanimidade, sendo citado com frequência como um dos melhores de toda a saga. O filme, extremamente político, foi lançado no final da Guerra Fria, e marca o confronto entre o americano obstinado Rocky Balboa e o pugilista soviético frio e calculista Ivan Drago (Dolph Lundgren). O ator sueco também era um exímio lutador de artes marciais fora das telas. Deu no que deu.