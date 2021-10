O dia em que Galvão Bueno chamou Neymar de idiota na TV; veja

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um áudio em que Galvão Bueno chama Neymar de “idiota” vazou durante a transmissão do pós-jogo entre Brasil e Colômbia, neste domingo (10), e virou um dos assuntos mais comentados nas redes desde então. Ao final da partida, válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo, o repórter Eric Faria informou, direto do estádio, que Neymar, ao contrário dos outros jogadores, deixou o campo assim que o árbitro deu o apito final. “Ele foi embora para o vestiário, não ficou para este protocolo de fair play”, explicou Eric. “Idiota!”, rosna Galvão, ao fundo. Veja:

TRETA!!?? 🚨 Após o Neymar sair de campo nitidamente de cabeça quente, sem falar com ninguém, o Galvão Bueno o chamou de "Idiota" ao vivo. pic.twitter.com/UKk4spUFlK — Futebol 24hrs (@futebol24hr_) October 10, 2021

Rafaella Santos, irmã do atacante, usou suas redes para alfinetar o narrador: “Um senhor que na transmissão chamou meu irmão de idiota. Será ele ou você?”. O clima entre os dois já andava tenso desde o mês passado, quando o jornalista disse que faltava autocontrole ao jogador – o que seria uma das qualidades de Lionel Messi. “Galvão, para de querer ficar comparando Neymar e Messi. Não existe isso, para com isso, meu filho. Os dois são caçados, os dois apanham. Vai lá você entrar em campo e apanhar como ele apanha. Me poupe!”. Procurados por VEJA, Galvão Bueno e a assessoria da Globo ainda não se manifestaram sobre o vazamento do áudio.