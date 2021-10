O brilho de Kate, duquesa de Cambridge, na pré-estreia do novo Bond

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No universo de James Bond, que mesmo em tempos politicamente corretos continua coalhado de mulheres maravilhosas, quem brilhou mais intensamente desta vez foi Kate, a duquesa de Cambridge. Na pré-estreia londrina do novo filme do infalível 007, Sem Tempo para Morrer, Kate, 39 anos, trancou a usual sobriedade no armário e ofuscou as celebridades presentes com um deslumbrante longo colado ao corpo e recoberto de paetês dourados, deixando entrever transparências, escoltado por uma dramática capa de ombros estruturados — tudo assinado pela estilista Jenny Packham. “Você está encantadora”, ouviu de Bond, James Bond, na voz de seu protagonista, James Craig — ele próprio impecável em um smoking de casaco de veludo lilás. William, o marido e príncipe herdeiro, também estava na festa, mas mal foi notado.

Publicado em VEJA de 6 de outubro de 2021, edição nº 2758