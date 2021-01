Neymar voltou a dar bola fora ao promover festa

Depois de uma temporada comportada dentro e fora dos campos, Neymar, 28 anos, voltou a dar bola fora ao promover um regabofe para 500 convidados em sua mansão no condomínio Portobello, em Mangaratiba, litoral do Rio de Janeiro. Na virada do ano do festeiro jogador, que envergava casaca prateada, estavam familiares, os inevitáveis “parças” e uma penca de modelos contratadas e devidamente alojadas em um resort próximo. Pelo menos dez artistas, entre eles Gusttavo Lima e Alexandre Pires, marcaram presença na farra, onde os celulares foram confiscados na entrada — menos o da cantora argentina Emilia Mernes, 24 anos, seu par mais constante. Pouco antes de embarcar de volta a Paris em seu jatinho, Neymar postou: “Nós merecemos, sim, celebrar as nossas vidas”. Sem dúvida. O problema é a vida dos outros.

Publicado em VEJA de 13 de janeiro de 2021, edição nº 2720