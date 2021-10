‘Muita gente pede’, diz Michel Temer, sobre foto autografada no Instagram

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O dia de #tbt não passou em branco e Michel Temer aproveitou a quinta-feira (7) para repostar uma foto do tempo em que ocupou o Palácio do Planalto. A imagem leva sua assinatura e, na legenda, o ex-presidente justifica: “Muita gente pede minha foto oficial autografada”, escreveu. “Gostaram?”, pergunta ainda o político aos seus 147 mil seguidores do Instagram.

Quase 15 mil pessoas curtiram a postagem, que rendeu comentários como “O vampirinho mais lindo”, “Olha o gatilho”, entre outras mensagens – muitas delas em tom de ironia. Temer passou a interagir com mais frequência nas redes desde que escreveu a carta em que o presidente Bolsonaro sinalizou um cessar-fogo aos demais Poderes da República, no início de setembro.

Essa animação (e sua popularidade), no entanto, foi abalada com a divulgação do vídeo do jantar em sua homenagem na casa do empresário Naji Nahas – aquele em que Bolsonaro vira motivo de piada e Temer ri das imitações feitas pelo humorista André Marinho. A estratégia de se aproximar do público mais jovem através das redes continua mesma – até de astrologia o ex-presidente vem falando.