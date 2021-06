Modelo trans, Valentina Sampaio é estrela de campanha da Victoria’s Secret

Cortaram as asinhas das angels da Victoria’s Secret — e Valentina Sampaio, modelo brasileira de 24 anos, saiu ganhando. Na virada radical para reconquistar compradoras, depois de cair em pecado por insistir na estética de top models magérrimas vestindo calcinhas e sutiãs de renda, a empresa convocou sete mulheres fortes, ativistas e não necessariamente dentro dos padrões de beleza tradicionais para a primeira campanha inclusiva e livre de — toc-toc-toc — “feminilidade tóxica”. A cearense Valentina, que é trans, faz parte do time, que inclui também a jogadora de futebol Megan Rapinoe, a atriz indiana Priyanka Chopra Jonas e a modelo plus size inglesa Paloma Elsesser. “É uma campanha muito poderosa, que vai além da construção tradicional do que é sexy”, acredita Valentina, que acaba de passar pela primeira sessão de fotos.

Publicado em VEJA de 30 de junho de 2021, edição nº 2744