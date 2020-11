Modelo Ana Schurman estudou filosofia e até neurociência

A modelo de Florianópolis Ana Schurman, 25 anos, é dona de uma inesgotável sede de novidades. Foi essa curiosidade que a levou a estudar filosofia e até neurociência. A jovem intelectual é, desde os 13 anos, figurinha carimbada no mundo da moda, desfilando por grifes como Dior na Europa. Não bastasse um pé na passarela e outro na universidade, recentemente se mostrou promissora na música. A canção Tell Me, enviada por ela à rádio BBC, viralizou. Chegou aos ouvidos do empresário de Ed Sheeran, com quem ela negocia um contrato.

Publicado em VEJA de 2 de dezembro de 2020, edição nº 2715