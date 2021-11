Mesmo fechado, set de Rust é cenário de mais uma tragédia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Parece até o velho clichê das chamadas dos filmes da TV aberta, mas a verdade é que “coisas muito estranhas” e improváveis vêm acontecendo no set do filme Rust. Convocado para ajudar a fechar as instalações logo depois do tiro acidental fatal de Alec Baldwin na diretora de fotografia Halyna Hutchins, o operador de luz Jason Miller foi picado por uma aranha venenosa – e agora pode ter que amputar o braço.

De acordo com a página americana de crowdfunding (arrecadação virtual) Justgiving, Miller teve necrose do braço e sepse como resultado da mordida. “Ele foi hospitalizado e passou por várias cirurgias todos os dias, enquanto os médicos fazem o possível para impedir a infecção e tentar salvar seu braço da amputação”, afirma o site. Há uma chance “em circunstâncias piores”, de ele perder o braço, informa.