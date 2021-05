Megan Fox e Sabrina Sato: vestidas para mostrar

Primeiro tapete vermelho digno desse nome desde o início da pandemia, a premiação Billboard Music Awards, em Los Angeles, se tornou um desfile de celebridades vacinadas e vestidas para matar — sendo a mais comentada a atriz Megan Fox. De mãozinhas dadas com o namorado, o rapper Machine Gun Kelly (que não parou de mostrar a esquisita língua pintada de preto), Megan, 35 anos, vestia (vestia?) um modelo Thierry Mugler composto de espaços vazios — fendas, decotes e recortes — arrematados por uma saia drapeada de tule. Transparente, evidentemente. Para os quase 30 milhões de seguidores de Sabrina Sato, 40, no Instagram, a sensação foi de déjà-vu: 48 horas antes, a apresentadora havia postado nas redes uma sessão de fotos com o mesmíssimo vestido (que custa 9 000 reais, e nela caiu bem melhor). “Usei primeiro”, alegra-se Sabrina, que preferiu fazer a amarração atrás do pescoço. “Foi uma incrível coincidência fashion.”

Publicado em VEJA de 02 de junho de 2021, edição nº 2740