Maya Gabeira está na disputa do ‘Oscar das ondas gigantes’ de novo

Por Cleo Guimarães Atualizado em 12 out 2021, 20h16 - Publicado em 13 out 2021, 09h15

Saiu a lista dos surfistas brasileiros indicados ao “Oscar” das ondas grandes do surfe – e a carioca Maya Gabeira, 34 anos, está entre os indicados em três categorias: Maior Onda de Tow-In (em que o atleta é rebocado por um jet-ski), Onda do Ano e Atleta do Ano.

Há outros quatro brasileiros na disputa pelos títulos da temporada 2020/2021: Michelle des Bouillons, Lucas Chumbo, Raquel Heckert e Vinicius dos Santos. Michelle e Maya disputam entre si nas categorias Atleta do Ano e Tow-In (nesta última, Maya tem duas ondas selecionadas, ambas surfadas em Nazaré, Portugal).

A Liga Mundial de Surfe (WSL, na sigla em inglês) vai distribuir no Red Bull Big Wave Awards uma premiação total de US$ 350 mil (cerca de R$ 1,92 milhão), em cerimônia marcada para o próximo dia 29 de outubro. O julgamento das ondas é feito a partir de imagens de vídeo e, de acordo com especialistas no esporte, todos os brasileiros indicados têm reais chances de vitória.