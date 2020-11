Maya Gabeira faz campanha contra a proibição da prática do surf em vila

Residente da vila portuguesa de Nazaré, território de ondas gigantes, a carioca Maya Gabeira, 33 anos, quase perdeu a vida por lá em um acidente em 2013 e, em outubro, bateu no mesmo point o recorde mundial de maior onda já surfada por uma mulher. Agora, está às voltas na região com uma campanha contra a recente proibição da prática do esporte. O motivo é o coronavírus: milhares de pessoas se aglomeram em um penhasco para ver as façanhas na água. “Os surfistas não propagam o vírus. As autoridades que precisam controlar o público”, diz ela. Por enquanto, o apelo da campeã ainda não sensibilizou as autoridades locais.

Publicado em VEJA de 25 de novembro de 2020, edição nº 2714