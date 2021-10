A relação de parceria entre Marina Ruy Barbosa e os paparazzi

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Por Cleo Guimarães Atualizado em 29 out 2021, 16h05 - Publicado em 31 out 2021, 09h00

Não é todo dia que se esbarra em uma Marina Ruy Barbosa se exibindo em poses lânguidas, calcinha do biquíni à mostra, em plena rua. Um paparazzo deu de cara com a cena de parar — literalmente — o trânsito em São Conrado, no Rio de Janeiro, e não deu outra: clicou sem dó. Ou melhor, teve dó, sim, já que, segundo a atriz, “ele foi gentil e escolheu bons ângulos”.

Marina, 26 anos, conta que ficou meio tensa com tantos fãs e câmeras de smart­phone apontadas em sua direção, mas “com um pouquinho mais de concentração” terminou o trabalho, uma campanha de publicidade, numa boa. Em vez de atrapalhar o serviço, as fotos roubadas viraram ferramenta de marketing: a marca acabou comprando as imagens e as divulgou nas redes sociais. “Foi a melhor solução”, diz o diretor de arte Giovanni Bianco.

Publicado em VEJA de 3 de novembro de 2021, edição nº 2762