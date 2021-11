Marília Mendonça posta vídeo antes do acidente de avião, em Minas Gerais

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A cantora sertaneja Marília Mendonça postou um vídeo cerca de uma hora antes do acidente de avião que acabou tirando a sua vida, nesta sexta (5). Nas imagens, ela aparece fazendo ginástica e exaltando “as delícias” do estado de Minas Gerais. Além disso, os registros mostram a cantora embarcando, em Goiânia, e também dentro do bimotor, onde estavam, inclusive, o produtor Henrique Ribeiro, o tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto e copiloto do avião, que não tiveram seus nomes divulgados. Não há sobreviventes.

Marília Mendonça estava no auge da carreira e, segundo o Spotify, foi a artista mais ouvida no Brasil em 2019 e em 2020. Veja o post:

essa é a realidade meu povo! hahahah💪🏼🏋🏻🥬🥦

me conta aqui nos comentários mais delícias desse estado maravilhoso que é Minas Gerais! pic.twitter.com/cGBx2kJrzR — maria mendonça (@MariliaMReal) November 5, 2021