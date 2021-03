Mariana Goldfarb e Grazi Massafera: amigas, sim; por que não?

Postada por Mariana Goldfarb em suas redes sociais, a foto em que a modelo e estudante de nutrição aparece sorridente ao lado de Grazi Massafera repercutiu nas redes — choveram elogios à amizade entre a atual e a ex-mulher do ator Cauã Reymond, 40 anos. “Não entendo o motivo de tanta surpresa. Eu e Grazi nos damos superbem. Nem tinha por que ser diferente”, diz Mariana, 31, com quem o ator se casou numa cerimônia para poucos, em 2019, em Ibitipoca, Minas Gerais. A recíproca é verdadeira. Grazi, 38, hoje a senhora Caio Castro, conta que tem “muito carinho e confiança” pela afetuosa madrasta de sua filha, Sofia, de 8 anos. “Já dizia minha mãe: quem meu filho beija minha boca adoça”, brinca. Mariana acha que o espanto diante da boa relação entre as duas é reflexo de uma sociedade “extremamente machista”: “Pregam uma rivalidade feminina a qualquer custo. Isso não existe entre nós”, reclama, indignada.

Publicado em VEJA de 31 de março de 2021, edição nº 2731