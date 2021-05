Marcos Palmeira: o filho que virou pai

Agora é oficial. Marcos Palmeira, 57 anos, vai interpretar o protagonista do projeto mais ambicioso da Globo para este ano de 2021: o esperado remake de Pantanal, que começa a ser gravado (a princípio em estúdio e depois in loco, no Pantanal mato-grossense) em julho. Exibida pela finada TV Manchete em 1990, a novela de Benedito Ruy Barbosa entrou para a história da teledramaturgia brasileira ao impor à emissora global inéditas surras no ibope àquela época. O contrato de Palmeira para a novela com ares de superprodução, adaptada pelo neto de Benedito, Bruno Luperi, foi assinado há poucos dias e ele vai interpretar um remoçado José Leôncio, papel que coube a Cláudio Marzo trinta anos atrás. Detalhe: na primeira versão, o mesmo Palmeira viveu Tadeu, um dos filhos de Leôncio.

Publicado em VEJA de 02 de junho de 2021, edição nº 2740