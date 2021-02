Lourdes Leon, a filha mais velha de Madonna, estrela nova campanha

Exibindo as portentosas sobrancelhas e as longas unhas vermelhas, Lourdes Leon, 24 anos, a filha mais velha de Madonna, estrela a nova campanha da TMJ, a marca moderninha de Marc Jacobs. Envolvida com moda desde sempre, Lola, como é chamada, já posou antes, mas nunca foi a “cara” de uma coleção desse porte. Deve ter tirado de letra: segundo a mãe coruja, “ela é incrível em tudo o que faz — dançarina fantástica, ótima atriz, toca piano maravilhosamente bem”. Formada em artes cênicas, Lola, nas horas de folga, frequenta praias pelo mundo com o namorado, Jonathan Puglia. Em algumas das fotos para a TMJ, deixa entrever sua marca registrada: axilas não depiladas.

Publicado em VEJA de 24 de fevereiro de 2021, edição nº 2726