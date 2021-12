Lionel Messi em grande estilo de novo – e desta vez ele não estava só

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Toda a glória ao argentino Lionel Messi, 34 anos, que ganhou pela sétima vez o troféu Bola de Ouro de melhor jogador de futebol do mundo. Messi subiu ao palco com a mulher, Antonella, e os três filhos, todos vestidos de Dolce&Gabbana — sendo que os menininhos eram cópias do pai, de paletó coberto de brilhos, colete e gravata borboleta.

Beeeem longe do status de ícone fashion, Messi, no entanto, gosta de ousar nessa premiação: já foi de blazer de veludo vermelho e de casaco de bolinhas, sempre da grife italiana, da qual é garoto-propaganda há anos. A relação pode vir a produzir um conflito de interesses: seu novo time, o PSG, acaba de assinar contrato com a francesa Dior.

Publicado em VEJA de 8 de dezembro de 2021, edição nº 2767