Leni Klum e a festa da Dolce&Gabbana em Veneza

Às vésperas do início do Festival de Veneza, a grife Dolce&Gabbana embarcou modelos, celebridades — Jennifer Lopez, Helen Mirren, Kourtney Kardashian — e imprensa para três dias de espetacular festança na Praça São Marcos, especialmente reservada. No sábado, exibiu sua coleção de joias no magnífico Palazzo Ducale. No domingo, ponto alto da celebração, instalou uma passarela sobre as águas para o desfile de moda feminina — com destaque para a lindinha Leni Klum, 17 anos, filha da lindona Heidi Klum, modelo que virou apresentadora. O encerramento, na segunda-feira, foi apoteótico por motivos alheios ao show: em pleno desfile de moda masculina, uma torrencial chuva de granizo fez os famosos perderem a pose e sair correndo para se abrigar do vendaval.

Publicado em VEJA de 8 de setembro de 2021, edição nº 2754