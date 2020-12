Leda Nagle, sobre internação por Covid-19: “Senti medo de tudo”

A jornalista Leda Nagle, 69 anos, ficou nove dias internada no hospital após desenvolver a Covid-19. Seu filho, Duda Nagle, a nora, Sabrina Sato, e a neta, Zoe, também foram diagnosticados com a doença. Ela conta sobre os dias de medo e angústia no hospital.

Como descobriu que estava com o vírus? Meu filho (Duda Nagle) e minha nora (Sabrina Sato) testaram positivo para a doença, e isso acendeu a luz de alerta em mim, pois tive contato com ambos. Fiz dois exames no período de uma semana e deram negativo. Até que comecei a sentir dor de cabeça e febre, e deu positivo.

Ficou com receio de o quadro piorar? Senti medo de tudo. Ninguém fica bem numa situação dessas. Como eu fumei durante anos, minha saturação de oxigênio não estava boa. Não fui para a UTI, mas fiquei na semi-intensiva.

Como vai a recuperação? Tomo antibiótico, corticoide, vitamina D, zinco e xarope. Aluguei equipamento de oxigênio e um aparelho de exercício para a fisioterapia respiratória. A doença é muito séria. Eu nunca fui diabética e, de repente, minha glicemia estava tão alta que tive de tomar remédio para não correr risco de trombose. Não dá para apostar com ela.

Publicado em VEJA de 16 de dezembro de 2020, edição nº 2717