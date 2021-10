Lady Gaga compartilha cartaz e trailer de House of Gucci; veja

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Lady Gaga divulgou hoje a parte que lhe cabe nos novos cartazes do filme House of Gucci. Cada um dos principais personagens ganhou um pôster personalizado – além da versão com a cantora, há opções com Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto e Jeremy Irons. Ao post publicado no Instagram, Gaga acrescentou a seguinte legenda: “Patrizia sempre consegue o que quer”.

No filme dirigido por Ridley Scott, ela interpreta Patrizia Reggiani, a esfuziante e gastadeira mulher de Maurizio Gucci, herdeiro da grife de luxo italiana de quem ela se cansou e a quem mandou matar, com a ajuda de uma amiga. Patrizia passou 17 de seus 72 anos na prisão e, durante as gravações do longa, disse estar “inconformada” por não ter sido procurada por Gaga para um bate-papo. “Não é pelo dinheiro, porque não estou ganhando um tostão com o filme. É por uma questão de bom senso e respeito”, ralhou.

Este é o primeiro projeto de Gaga no cinema desde “Nasce Uma Estrela”, que em 2018 lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz e a estatueta de Melhor Canção Original, por “Shallow”. O filme estreia em 25 de novembro e teve seu segundo trailer divulgado nesta sexta (29) pela Universal Pictures. Veja: