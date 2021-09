Kim Kardashian no Met Gala 2021: a dama de preto

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pode-se dizer que, entre as estrelas, ou quase estrelas, de máxima grandeza que se pavonearam na festa de gala do Metropolitan, a sempre exibida Kim Kardashian, 40 anos, foi uma sombra de si mesma: surgiu toda de preto dos pés à cabeça, literalmente — cobriu, inclusive, o rosto inteiro, no estilo que seu ex, Kanye West, tem adotado na divulgação de um novo álbum. Precisou até de um guia para subir as disputadas escadas. Embrulhada em camiseta, manto, botas e luvas Balenciaga, Kim, mesmo assim, foi reconhecida — pelo fato de ter a irmã Kendall por perto e por já ter aparecido de rosto escondido por um capacete inteiriço de couro ao chegar a Nova York, no dia anterior. Além, claro, dos generosos e inimitáveis atributos no lado posterior que o visual lua nova não conseguiu disfarçar.

Publicado em VEJA de 22 de setembro de 2021, edição nº 2756