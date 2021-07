Karen Jonz sobre comentários na TV: “Não me proibiram nada”

Tetracampeã mundial de skate, a santista Karen Jonz, 37 anos, virou o assunto mais mencionado no Twitter por seus comentários — misto de papo de mesa de bar e conversa de comadres — em um canal da TV. Sincerona, observou que a voz do apresentador mudava quando ele entrava no ar. Feminista, afirmou que paternidade é assunto pouco citado no esporte porque “provavelmente eles deixam o filho com a mãe e vão andar”. Só passou um pouco dos limites (e foi advertida) quando inventou um verbo para descrever a queda de uma skatista belga de pernas abertas no corrimão: “Xerecou no campeonato”, exclamou. “Sou assim, faço piada, mas sei a seriedade que é estar ali”, diz Karen. Para as próximas provas, da modalidade Park, na madrugada do dia 4, ela promete manter a pegada. “Com noção”, assegura. “Não me proibiram nada, mas tem coisas que dá para deduzir. Quase falei ‘Fora Bolsonaro’ umas duas vezes, mas me segurei.”

Publicado em VEJA de 4 de agosto de 2021, edição nº 2749