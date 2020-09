Juliana Paes planeja sabático, mas acaba pegando Covid-19

O ano estava reservado para um sabático de Juliana Paes, com direito a um giro pelo Japão. Com o pesadelo da pandemia, o sonho foi adiado e a atriz se viu enlouquecendo na quarentena com as tarefas escolares dos filhos, de 9 e 7 anos. Como se não bastasse, ela e o marido, Carlos Eduardo Baptista, acabam de testar positivo para a Covid-19. “Senti dor de cabeça, além da perda do olfato e do paladar”, conta Juliana. Como o sabático de 2020 não valeu, a atriz negociou com a Globo estender a folga e retornar às gravações só no fim do ano que vem.

Publicado em VEJA de 30 de setembro de 2020, edição nº 2706