Jorge Aragão passa mal e é internado

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jorge Aragão está internado no Hospital da Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Segundo a assessoria do cantor, ele deu entrada no Instituto do Coração depois de um mal estar, e foi transferido em seguida. O sambista, ainda de acordo com sua equipe, passa bem e “encontra-se em observação para uma detalhada bateria de exames, atendendo a pedidos médicos.”

O espantoso racismo à brasileira no velório de Marília Mendonça

Ainda não há novas informações sobre o estado de saúde de Aragão, que tem 26 stents no coração e no ano passado ficou 12 dias internado na UTI de um hospital carioca, por complicações decorrentes da Covid-19. Durante o tempo em que esteve hospitalizado, ele compôs uma música sobre a doença. “Foi assustador, aterrorizador, claro que achei que ia morrer” disse ele em agosto a VEJA RIO.