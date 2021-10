John Legend reage à artista de rua que cantava seu hit em Boston; veja

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Seria apenas mais um dia de apresentação da cantora Radha Rao, 22 anos, pelas ruas de Boston, seu palco mais frequente. O repertório, como de costume, incluía All of Me, um dos grandes sucessos do americano John Legend – o que ela não esperava é que Legend, ele mesmo, passaria por ali bem naquela hora.

Um vídeo postado nas redes sociais (e compartilhado por ela) mostra a aproximação do cantor ao vê-la se apresentando. Rao, a princípio, não o reconheceu. “Eu estava cantando e vi esse cara vindo na minha direção. Ele estava de máscara, casaco pesado, e até pensei: ‘Nossa, parece o John Legend, mas qual a chance de ele estar em Boston hoje?'”, contou.

Quando Legend – um Oscar de Melhor Canção Original e mais de dez Grammys na estante – abaixou a máscara para cumprimentá-la… “Fiquei chocada, mas consegui conter o nervosismo e continuei a cantar. Foi maravilhoso”. Legend aplaudiu, abraçou e botou gorjeta no chapeu de Rao, numa cena que sua mulher, Chrissy Teigen e os filhos Luna and Miles acompanharam à distância, sob aplausos dos fãs.