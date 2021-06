João Doria: quanto custam as calças que viraram meme

Já faz algum tempo que, no intuito de suavizar o ar de coxinha, o governador de São Paulo, João Doria, 63 anos, aposentou o suéter de cashmere pousado sobre os ombros e racionou o uso de ternos de grife. Imexíveis em seu guarda-roupa, mesmo, só restaram as calças apertadinhas, marca registrada que virou meme. De manequim 40 e boca da perna de 17 centímetros, elas custam entre 600 e 1 000 reais e são feitas sob medida, há mais de uma década, pelo estilista Ricardo Almeida — que não compactua com as piadinhas nas redes. “Não são apertadas demais. São slim fit”, define. “Na Itália os homens usam calça mais colada ainda e todo mundo acha elegante.” Próximo da família, Almeida veste também o filho do governador, Johnny, que inclusive posou para um catálogo da marca.

Publicado em VEJA de 9 de junho de 2021, edição nº 2741