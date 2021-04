Isis Valverde: alguém viu um inquilino?

Uma recente ação de despejo movida pela atriz Isis Valverde no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro chama a atenção pela atitude surpreendente, para dizer o mínimo, do locatário. Com seis meses de inadimplência nas costas, ele esvaziou armários, fez sua malinha e se mandou do apartamento que alugava da atriz em área nobre da Barra da Tijuca. Sumiu sem deixar rastro. Os boletos, de cerca de 5 000 reais por mês, continuaram chegando ao longo de todo o ano de 2019 e boa parte de 2020, sem que fossem pagos. Isis conseguiu receber a maior parte da dívida (47 000 reais) em títulos de capitalização que tinham sido dados como garantia pelo inquilino, mas amargou um prejuízo de 14 476 reais. No último dia de março, o processo “foi extinto por perda do objeto”.

Publicado em VEJA de 21 de abril de 2021, edição nº 2734