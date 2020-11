“Graças a deus estou gorda”, diz a modelo Nahuane Drumond

Aos 22 anos a modelo plus size Nahuane Drumond é a nova integrante do reality Beleza GG, que volta ao canal E! em janeiro, e conta por que não divulga seu peso, mas que se aceita como uma “mulher gorda”.

Sua forma a ajudou a conseguir inúmeros trabalhos. Como lida com isso? Falar que eu estou gorda hoje é um elogio. Graças a Deus estou gorda, senão estaria fora do reality. Se alguém disser que eu estou magra, aí sim vou começar a chorar e a me preocupar.

Você não fala o seu peso. Por quê? É apenas um número. Cada corpo é um corpo. Mas revelo as medidas: 1,75 de altura, 112 de busto, 123 de quadril, 93 de cintura e manequim 48.

Publicado em VEJA de 25 de novembro de 2020, edição nº 2714