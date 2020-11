Gabriel Braga Nunes tem canções prontas para serem lançadas

Há três anos, quando iniciava as gravações da novela Novo Mundo, Gabriel Braga Nunes começou a traduzir sonetos de Shakespeare. “São textos reveladores, escritos em primeira pessoa. Ele era apaixonado, enlouquecido”, conta. Braga Nunes encontrou então inspiração para compor: já são dezessete canções escritas e dez prontas para ser lançadas. “Foi a minha salvação na quarentena. Não estava conseguindo escrever”, diz. O ator, que espera para este ano a chegada de sua segunda filha, Valentina, planeja fazer uma turnê com as canções em 2021. “É um projeto que pode se tornar vitalício, afinal, são 154 sonetos. Haja música!”

Publicado em VEJA de 18 de novembro de 2020, edição nº 2713