“Fiquei muito brava”, diz Isabeli Fontana sobre Dança dos Famosos

A modelo Isabeli Fontana, de 37 anos, tinha vários planos para 2020. Entre eles, mudar-se para Nova York e fazer um curso de meditação. Assim como todo mundo, ela conta que levou “uma rasteira” da vida — e teve de continuar no Brasil. O ano de surpresas foi coroado com o convite para o Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão. “A primeira vez que subi ao palco não sentia minhas pernas. Quase chorei”, afirma. Sua primeira nota, no entanto, foi abaixo da média. “Eu fiquei muito brava. Nunca havia dançado na vida, estava me esforçando”, diz ela, que quase acabou dançando do programa. Foi salva da eliminação precoce devido a três desfalques no time masculino por problemas de saúde. Isabeli acredita que há algo de sobrenatural rondando o estúdio. “Meu santo é muito forte, viu”, brinca a modelo, que encerra o ano com outra mudança: ficar loira. “Era um sonho de infância”, conta.

Publicado em VEJA de 25 de novembro de 2020, edição nº 2714