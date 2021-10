Aspirante a chef, filho de David Beckham vira piada ao fritar ovo na TV

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 8 out 2021, 10h49 - Publicado em 8 out 2021, 14h30

Atualizado em 8 out 2021, 10h49 - Publicado em 8 out 2021, 14h30

A ideia era mostrar o talento de Brooklyn Beckham na cozinha, um dom que ele teria aperfeiçoado durante a quarentena. Mas não foi bem o que aconteceu em sua participação (ao vivaço) no programa Today Show, da rede NBC – uma espécie de “Mais Você” americano. Brooklyn, 22 anos, é o filho mais velho de David Beckham e da ex-Spice Girl Victoria Adams, e anunciou que iria preparar uma receita que está em sua família “há gerações”, ensinada pela bisavó.

Expectativas foram criadas.

E lá foi ele fritar dois ovos (que ficaram disformes e com cara de muito passados). Brooklyn então os botou em cima de dois bifes de carne já cozidos, tacou fatias de bacon (prontas também) e fechou tudo em duas fatias de pão de forma. Voilá! Eis o prato do aspirante a chef. Os apresentadores Hoda Kotb e Carson Daly reagiram instintivamente com uma cara de “é só isso?”, e o vídeo acabou viralizando no Twitter.

“Constrangedor para todos os envolvidos”, escreveu um internauta. “Brooklyn Beckham foi à TV para mostrar suas habilidades culinárias e preparou … um sanduíche para o café da manhã. Agora sim!”, tuitou outro. Esse foi o tom das postagens ao longo do dia.