Filha de Olavo de Carvalho: foco “24 horas por dia” na eleição de Lula

O PT tem um novo e devotado nome em seus quadros. Filha mais velha do astrólogo e influencer bolsonarista Olavo de Carvalho, Heloisa de Carvalho, 51 anos, acaba de se filiar ao partido, alvo frequente da fúria escatológica que o pai despeja nas redes. Ela se voluntaria para qualquer missão, mas não esconde a preferência: “Estou disposta a trabalhar 24 horas por dia pela eleição do Lula”, diz. Pai e filha têm relações cortadas há anos e um passado de ódio mútuo exposto por ela em livro com lembranças escabrosas da convivência em família. Heloisa não descarta se candidatar a um cargo eletivo já no próximo ano, mas diz que não se move pela vaidade. “Não sou criança, não fiz nada para provocar o Olavo, mas sabia que ele ficaria irritadíssimo.”

Publicado em VEJA de 30 de junho de 2021, edição nº 2744